«Действовал на нервы»: Беременная мать до смерти забила годовалого сына в Истре

22-летняя беременная жительница одной из деревень Истринского района Подмосковья Екатерина предположительно намеренно забила своего годовалого сына Ваню.

Трагедия произошла 23 июня, когда отец ребенка — 21-летний Денис курил на балконе и услышал шум в квартире. Войдя в комнату, он увидел страшную картину — Ваня лежал на полу, изо рта шла кровь.

В реанимации Красногорской городской больницы у мальчика диагностировали множественные травмы головного мозга. Более недели врачи боролись за его жизнь, но 1 июля он скончался.

Согласно посмертной медицинской экспертизе, причинами смерти стали травматический отек головного мозга, диффузная травма головного мозга, полученные в результате удара тупым предметом, пишет KP.RU со ссылкой на свои источники в медучреждении.

Самое поразительное, что изначально Екатерина заявила Денису, что ребенок просто случайно выпал из кроватки, однако спустя несколько дней молодая женщина созналась, что громкий плач сына действовал на нервы, и потому она схватила мальчика, ударила по голове и швырнула на диван, а затем со всей силы ударила об пол.

По словам мамы Дениса, которая разговаривала после случившегося с Екатериной, та «ни капли не раскаивается, ей как будто все равно, что она убила ребенка».

По факту произошедшего Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело, а подозреваемая в жестоком убийстве собственного ребенка беременная девушка находится дома под подпиской о невыезде.

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