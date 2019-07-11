«Действовал на нервы»: Беременная мать до смерти забила годовалого сына в Истре

, 16:47 135

От полученных травм малыш скончался в реанимации Красногорской больницы, не приходя в сознание.

Фото : ТАСС/gam wst

22-летняя беременная жительница одной из деревень Истринского района Подмосковья Екатерина предположительно намеренно забила своего годовалого сына Ваню.

Трагедия произошла 23 июня, когда отец ребенка — 21-летний Денис курил на балконе и услышал шум в квартире. Войдя в комнату, он увидел страшную картину — Ваня лежал на полу, изо рта шла кровь.

В реанимации Красногорской городской больницы у мальчика диагностировали множественные травмы головного мозга. Более недели врачи боролись за его жизнь, но 1 июля он скончался.

Согласно посмертной медицинской экспертизе, причинами смерти стали травматический отек головного мозга, диффузная травма головного мозга, полученные в результате удара тупым предметом, пишет KP.RU со ссылкой на свои источники в медучреждении.

Самое поразительное, что изначально Екатерина заявила Денису, что ребенок просто случайно выпал из кроватки, однако спустя несколько дней молодая женщина созналась, что громкий плач сына действовал на нервы, и потому она схватила мальчика, ударила по голове и швырнула на диван, а затем со всей силы ударила об пол.

По словам мамы Дениса, которая разговаривала после случившегося с Екатериной, та «ни капли не раскаивается, ей как будто все равно, что она убила ребенка».

По факту произошедшего Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело, а подозреваемая в жестоком убийстве собственного ребенка беременная девушка находится дома под подпиской о невыезде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как двухлетний малыш упал с шестого этажа на глазах у мамы и бабушки в Петербурге.

Читайте также

+13° Днём +11°
Ночью +7°
62.99
-0.81 71.01
-0.55
Гороскоп на 11 июля: Рыбы, вас ждет вселенское счастье!

Последние новости

17:34
«Вау!» Ким Кардашьян в ослепительно белом бикини порадовала фанатов
17:21
Суд ЕС отменил санкции против Януковича, его сына и ряда его соратников
17:12
Зеленский предложил ужесточить люстрацию — видео
17:06
Госдума рассмотрит законопроект о возврате курилок в аэропорты
17:00
«Глумились над мертвой»: Сестра усопшей об инциденте на кладбище в Ленобласти
16:47
«Действовал на нервы»: Беременная мать до смерти забила годовалого сына в Истре

Сейчас читают

«Кровавая Мэри»: Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом
«Вот это персики!»: «Русская Кардашьян» показалась в платье с глубоким декольте
«Вот это сказала!» Дарья Пынзарь устроила философскую беседу в купальнике

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги