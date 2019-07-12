Росгвардии предложили передать под охрану маковые и конопляные поля

В документе оговаривается, что мера будет применяться к охране тех растений, которые выращиваются для использования в научных целях, либо для производства применяемых в медицине и ветеринарии наркотических и психотропных веществ.
Требования к режиму охраны данных посевов, в том числе опийного мака, устанавливаются только Росгвардией по согласованию с МВД России.
Единственное послабление по охране посевов предлагается сделать для опийного мака, который не предназначен для производства наркотических и психотропных веществ. За ними, согласно проекту, могут следить частные охранные организации.
В России зарегистрировано 13 препаратов, основанных на опии, которые производятся из импортируемых компонентов. Однако международный рынок данного товара контролируется лишь десятком производителей, девять из которых не могут работать с Россией из-за введенных против нее санкций. Чтобы восполнить недостаток сырья, в конце июня 2019 года Госдума сняла запрет за выращивание наркосодержащих растений в медицинских целях.
Ранее в Росгвардии рассказали, почему в период отпуска не стоит выкладывать фотографии на своих страницах в социальных сетях.