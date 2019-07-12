ФСБ изымает документы в новгородском Рослесхозе

Управление ФСБ России по Новгородской области проводит изъятие документов в региональном Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

В ходе проверки Рослесхоза и ФСБ были выявлены нарушения в исполнении лесного законодательства, в частности, касательно предоставленных из федерального бюджета региональному ведомству субвенций (межбюджетный трансферт, выделенный для конкретных целей — прим.ред.). В свою очередь РИА Новости уточняет, что речь идет о незаконной вырубке в особо охраняемых зонах.

Изымаемые документы могут стать доказательствами для возбуждения уголовных дел. Предполагаемый ущерб государству оценивается в более чем 1,3 миллиарда рублей.

Ранее СКР сообщил об ущербе от вырубки тайги в госзаказнике в Иркутской области, который составил почти 750 миллионов рублей.