Глава Петербурга рассказал об уникальной специальности на Кировском заводе

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На легендарном предприятии с 218-летней историей началось производство тракторов нового поколения — «Кировец» К-7.

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Фото, видео : РИА Новости / Сапоньков Роман, Пятый канал

АО «Петербургский тракторный завод» запустил в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов «Кировец» К-7 шарнирно-сочлененной компоновки мощностью от 300 до 435 лошадиных сил. Торжественный запуск состоялся в пятницу, 12 июля.

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На церемонии присутствовали вице-премьер Дмитрий Козак, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Петербурга Александр Беглов, генеральный директор ПАО «Кировский завод» Георгий Семененко, директор АО «Петербургский тракторный завод» Сергей Серебряков.

Новая платформа модельной линейки К-7 существенно улучшена по всем направлениям. Трансмиссионная группа объединила усовершенствованные, усиленные ведущие мосты Т-400 и автоматизированную коробку передач Т5 с оптимизированным рядом передач и приводом гидравлических насосов. На «Кировце» К-7 появится последнее поколение системы управления «Командопост», включающее алгоритмы, защищающие трансмиссию от ошибочных действий оператора.

Тракторы оснащены колесами с шинами увеличенного диаметра, это позволит максимально эффективно реализовать тяговый потенциал, работать с более тяжелыми агрегатами, а также повысить урожайность за счет снижения давления на почву. Кроме того, для сельскохозяйственной машины был разработан новый дизайн — кабина стала просторнее, улучшена шумоизоляция.

По итогам 2018 года «Петербургский тракторный завод» выпустил 2 375 тракторов «Кировец» 26-ти видов. По словам главы города на Неве, компания за последние годы вложила четыре миллиарда рублей в развитие производства.

«На тысячу увеличилось количество рабочих мест непосредственно на этом предприятии. В ближайшие пять лет еще пять миллиардов будет вложено в развитие производства», — добавил он.

Беглов также отметил, что на заводе сейчас работает много молодых специалистов, а также напомнил, что именно на Кировском заводе была изобретена уникальная специальность — инженер сквозного проектирования.

«Раньше ни на каком предприятии этого не было», — подчеркнул он.

Ранее Александр Беглов рассказал о расширении мер социальной поддержки петербуржцев.

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