В Петербурге расширены меры социальной поддержки горожан

В Петербурге появились дополнительные меры социальной поддержки жителей. Об этом Александр Беглов заявил в интервью нашим коллегам в эфире телеканала «78». С 1 июля 2019 года в городе уже работает Служба социальных участковых: она помогает всем нуждающимся получить лечение, уход, другую помощь, например оформление необходимых документов. А уже с 1 января 2020 года будет расширена льготная категория «Житель блокадного Ленинграда». Раньше в нее не входили те, кто прожил менее четырех месяцев в осажденном городе. По инициативе Беглова, эта несправедливость будет устранена. Это позволит получать — ежемесячную доплату к пенсии — до десяти тысяч рублей, путевки в санатории за счет бюджета и льготный проезд в транспорте.

«Правительством Санкт-Петербурга разрабатываются еще дополнительные программы для того, чтобы оказать социальную помощь, прежде всего пожилым людям. Потому что они работали, отдали свое здоровье. И внимание к ним должно быть повышенное. Мы сегодня говорили о жителях блокадного нашего города, и вот то, что с 1 января 2020 года они получат льготы — это очень важно, это даже морально очень важно для них», — заявил глава города.

Говорили и о других проблемах, которые волнуют жителей Петербурга. Например, о капитальном ремонте жилья. В этом году будет отремонтировано почти 1800 домов, на это город выделил свыше десяти миллиардов рублей. А старинные здания с так называемыми «сложными фасадами» — с украшениями, лепниной — отныне будут реставрировать только под надзором экспертов по охране памятников. Чтобы сохранить архитектурный облик Петербурга.

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