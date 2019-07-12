После вечеринок погибшей дочки русского миллионера люди теряли сознание

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Отец мертвой девушки рассказал, что находил в ее доме в Лондоне людей без чувств.

Фото : Instagram @facebook.com

Несовершеннолетняя российская скрипачка — Екатерина Цуканова — была обнаружена мертвой в Лондоне. Отец погибшей — бизнесмен Игорь Цуканов — утверждает, что несколько раз заставал друзей дочки в бессознательном состоянии. Об этом сообщают «Известия».

Отец Цукановой не знает, пробовала ли его дочь наркотические вещества. По его словам, у девушки дома постоянно проходили вечеринки. Иногда на утро Цуканов находил молодых людей, принимавших участие в тусовках, без сознания. По мнению отца погибшей, причиной такого состояния был вовсе не алкоголь. Однако он не понимал, в связи с чем молодежь лежит без чувств.

Приятели скрипачки заявляют — всему виной наркотический коктейль из кокаина и кетамина, передает НСН.

17-летняя Екатерина Цуканова была талантливым музыкантом. В 2018-м скрипачку назвали лучшим молодым исполнителем года на фестивале в Италии. Ее отец Игорь Цуканов — миллионер и известный меценат — переехал в Англию вместе с женой в 90-е годы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отец пропавшего в Польше пятилетнего мальчика найден мертвым.

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