В Польше пропал пятилетний мальчик из России

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Отец пропавшего ребенка найден мертвым. Полиция проводит поисковые мероприятия.

Фото : www.globallookpress.com /Michaela Begsteiger

В Польше ищут пятилетнего россиянина — Давида Жуковского. В среду, 10 июля, мальчика забрал отец и куда-то увез на личном автомобиле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Около 17 часов его забрал отец и уехал в неизвестном направлении», — цитирует агентство сообщение польской полиции.

В этот же день, около девяти вечера 32-летнего папу Давида нашли мертвым на железнодорожном полотне. По имеющейся информации, молодой человек попал под поезд. Машина мужчины была обнаружена на расстоянии трех километров от происшествия.

О местонахождении ребенка ничего неизвестно. Давида Жуковского разыскивают полиция и спасатели. В поисковом мероприятии задействован вертолет. Устанавливаются все места, где мог находиться в последние часы жизни отец мальчика.

Дипломатические представители РФ в Польше подтвердили, что Давид Жуковский имеет гражданство России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что похищенного в 2015 году ребенка вернули матери.

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