Миссис «Хайли лайкли» напоследок насмешила своими умозаключениями

, 0:07 Видео 12

Тереза Мэй дала последнее интервью в качестве премьера Великобритании.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : РИА Новости / Daniel Leal-Olivas, Пятый канал

Уходящая в отставку премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала последнее интервью в этом качестве и призналась, что не будет скучать по своей должности.

Вспоминая свои три года в премьерском кресле, она посетовала, что в любое время суток ей могли принести для ознакомления документы государственной важности.

«Это действительно, в некотором смысле, место работы», — сделала нехитрый вывод 63-летний политик.

При этом она предостерегла потенциальных преемников, стремящихся к власти, что жизнь им медом не покажется.

«Слишком много политиков думают, что быть премьер-министром, значит, иметь много власти. На самом деле это позиция службы стране», — отметила она.

Характерно, что Мэй дала интервью не какому-либо респектабельному старейшему изданию, а таблоиду Daily Mail.

Помимо тотального провала переговоров по Brexit, для русофобской мировой общественности Мэй войдет в историю как ярый лоббист так называемого дела Скрипалей, в котором «хайли лайкли» виновата Россия. Львиная доля статей на эту тему публиковалась именно в Daily Mail.

К слову, свой гвоздь в «политический гроб» Мэй забил и президент США Дональд Трамп, который раскритиковал ее премьерство и отказался контактировать с британским послом.

Читайте также

+11° Днём +15°
Ночью +6°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Гороскоп на 12 июля: Девы, вас ожидает приключение!

Последние новости

0:07
Миссис «Хайли лайкли» напоследок насмешила своими умозаключениями
23:53
Леди Гага переехала жить в особняк Брэдли Купера?
23:39
Зеленский не увидел в разговоре с Путиным ничего плохого
23:25
Ким Кардашьян продемонстрировала пышные формы в откровенном топе — фото
23:11
Клюев рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Кикабидзе в России
23:02
«Огонь, пожар!»: Рита Дакота снялась для обложки мужского журнала

Сейчас читают

Похудевшая Анастасия Волочкова показала фигуру в майке и обтягивающих лосинах
«Минимум 4-й месяц!»: Полина Гагарина жутко растолстела или беременна?
«Какие ноженьки!» Модель Перминова поразила фанатов идеальной фигурой — фото

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги