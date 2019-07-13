Миссис «Хайли лайкли» напоследок насмешила своими умозаключениями

Уходящая в отставку премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала последнее интервью в этом качестве и призналась, что не будет скучать по своей должности.

Вспоминая свои три года в премьерском кресле, она посетовала, что в любое время суток ей могли принести для ознакомления документы государственной важности.

« Это действительно, в некотором смысле, место работы », — сделала нехитрый вывод 63-летний политик.

При этом она предостерегла потенциальных преемников, стремящихся к власти, что жизнь им медом не покажется.

« Слишком много политиков думают, что быть премьер-министром, значит, иметь много власти. На самом деле это позиция службы стране », — отметила она.

Характерно, что Мэй дала интервью не какому-либо респектабельному старейшему изданию, а таблоиду Daily Mail.

Помимо тотального провала переговоров по Brexit, для русофобской мировой общественности Мэй войдет в историю как ярый лоббист так называемого дела Скрипалей, в котором «хайли лайкли» виновата Россия. Львиная доля статей на эту тему публиковалась именно в Daily Mail.

К слову, свой гвоздь в «политический гроб» Мэй забил и президент США Дональд Трамп, который раскритиковал ее премьерство и отказался контактировать с британским послом.