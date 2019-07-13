Миссис «Хайли лайкли» напоследок насмешила своими умозаключениями

Уходящая в отставку премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала последнее интервью в этом качестве и призналась, что не будет скучать по своей должности.
Вспоминая свои три года в премьерском кресле, она посетовала, что в любое время суток ей могли принести для ознакомления документы государственной важности.
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При этом она предостерегла потенциальных преемников, стремящихся к власти, что жизнь им медом не покажется.
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Характерно, что Мэй дала интервью не какому-либо респектабельному старейшему изданию, а таблоиду Daily Mail.
Помимо тотального провала переговоров по Brexit, для русофобской мировой общественности Мэй войдет в историю как ярый лоббист так называемого дела Скрипалей, в котором «хайли лайкли» виновата Россия. Львиная доля статей на эту тему публиковалась именно в Daily Mail.
К слову, свой гвоздь в «политический гроб» Мэй забил и президент США Дональд Трамп, который раскритиковал ее премьерство и отказался контактировать с британским послом.