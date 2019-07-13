В результате ДТП с автобусом в Абхазии погибла россиянка

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Инцидент произошел в курортном городе Гагра. Еще пятеро туристов из РФ госпитализированы.

Фото : ТАСС/Ковалев Петр

В абхазском курортном городе Гагра произошло серьезное ДТП. В тоннеле объездной дороги легковой автомобиль, выехавший на встречную полосу, столкнулся с микроавтобусом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

В результате аварии погибла гражданка РФ — жительница Коми 1953 года рождения, находившаяся в момент инцидента в автобусе, а также пассажир легкового автомобиля — житель Сухума. Еще пятеро россиян госпитализированы. Как отметил главврач Гагрской больницы Вячеслав Аргун, пострадавшие в результате ДТП получили серьезные травмы. Водители транспортных средств доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сейчас они находятся в реанимации.

По факту происшествия прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авария со смертельным исходом произошла вечером 11 июля на севере Москвы.

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