Авария со смертельным исходом произошла вечером 11 июля на севере Москвы.

Как стало известно 5-tv.ru, на перекрестке 4-го Лихачевского переулка с Лихоборской набережной легковая LADA Priora протаранила самосвал. Удар пришелся в заднюю часть грузовика. В результате ДТП двое из четырех человек в отечественном автомобиле скончались на месте, еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель большегруза не пострадал.

По словам свидетеля происшествия по имени Александр, молодые люди из легковушки могли быть в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о страшной аварии в Зауралье, в которой погибли четыре человека.