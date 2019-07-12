Два человека погибли в аварии на севере Москвы — видео с места

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Легковая LADA Priora протаранила самосвал на перекрестке 4-го Лихачевского переулка с Лихоборской набережной.

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Фото, видео : Пятый канал

Авария со смертельным исходом произошла вечером 11 июля на севере Москвы.

Как стало известно 5-tv.ru, на перекрестке 4-го Лихачевского переулка с Лихоборской набережной легковая LADA Priora протаранила самосвал. Удар пришелся в заднюю часть грузовика. В результате ДТП двое из четырех человек в отечественном автомобиле скончались на месте, еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель большегруза не пострадал.

По словам свидетеля происшествия по имени Александр, молодые люди из легковушки могли быть в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о страшной аварии в Зауралье, в которой погибли четыре человека.

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