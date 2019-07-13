Российские спортсмены завоевали шесть медалей на девятый день Универсиады

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Сборная РФ поднялась на четвертое место в общем медальном зачете.

Фото : ТАСС/Zheng Huansong

Российские спортсмены принесли национальной сборной шесть наград на девятый день Всемирной летней Универсиады в итальянском Неаполе. В копилке трофеев сборной РФ в пятницу, 12 июля, прибавилось четыре золотых и две бронзовых медали.

Чемпионкой по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье стала Екатерина Селезнева, а первое место в стрельбе из блочного лука занял Антон Булаев. Также золото команде принесли женская сборная по волейболу и художественные гимнастки в групповых упражнениях.

В процессе состязаний бронзовые медали завоевали тхэквондист Рафаэль Камалов в весовой категории до 87 килограммов и женская сборная по футболу.

Благодаря успехам российских спортсменов, национальная сборная поднялась на четвертое место в общем медальном зачете, пишет RT. На счету у команды РФ 67 медалей: 15 золотых, 21 серебряная и 31 бронзовая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Неаполе на стадионе Сан-Паоло 4 июля официально открылась тридцатая всемирная летняя Универсиада. Она продлится до 14 июля.

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