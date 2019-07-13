Повалий обманула Баскова, потому что не хотела с ним петь

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Певица пыталась сделать так, чтобы композиция «Отпусти меня» звучала в ее сольном исполнении.

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Фото, видео : ТАСС/Смирнов Василий

Певица Таисия Повалий в интервью для издания «Союзное вече» поделилась неожиданными подробностями о своем творчестве. Одним из главных хитов звезды считается песня «Отпусти меня», которую она спела вместе со своим коллегой Николаем Басковым. Однако, по словам артистки, она хотела, чтобы композиция звучала в ее сольном исполнении и ради этого даже пошла на обман.

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После того, как продюсер Валентина Басовская дала послушать Повалий будущий хит, исполнительница загорелась желанием спеть ее сама, несмотря на то, что женщина настаивала на дуэте.

«Ехала, крутила эту песню. Она так мне понравилась, что я подумала: „Причем здесь Николай? У него оперный голос. А не скажу-ка я ему!“ Позвонила авторам текста и попросила сделать женский вариант. Они согласились», — поделилась Таисия.

Впрочем, спустя короткое время о хитростях певицы узнали. Басовская вместе с Басковым пришли в гости к артистке на шашлыки, где были крайне удивлены, услышав, что звезда готовится исполнить песню «Отпусти меня» в женском варианте. О тайне Повалий рассказал ее муж Игорь, который не подозревал, что исполнительница держит свои планы в секрете.

В конце концов, знаменитости все-таки решили исполнить композицию дуэтом и в этот же вечер записали песню. «Отпусти меня» меня тут же взлетела на первые строчки всех хит-парадов и принесла звездам небывалую популярность.

Ране 5-tv.ru рассказывал, что Таисия Повалий показала «новое» лицо.

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