Повалий обманула Баскова, потому что не хотела с ним петь

Певица Таисия Повалий в интервью для издания «Союзное вече» поделилась неожиданными подробностями о своем творчестве. Одним из главных хитов звезды считается песня «Отпусти меня», которую она спела вместе со своим коллегой Николаем Басковым. Однако, по словам артистки, она хотела, чтобы композиция звучала в ее сольном исполнении и ради этого даже пошла на обман.

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После того, как продюсер Валентина Басовская дала послушать Повалий будущий хит, исполнительница загорелась желанием спеть ее сама, несмотря на то, что женщина настаивала на дуэте.

« Ехала, крутила эту песню. Она так мне понравилась, что я подумала: „Причем здесь Николай? У него оперный голос. А не скажу-ка я ему!“ Позвонила авторам текста и попросила сделать женский вариант. Они согласились », — поделилась Таисия.

Впрочем, спустя короткое время о хитростях певицы узнали. Басовская вместе с Басковым пришли в гости к артистке на шашлыки, где были крайне удивлены, услышав, что звезда готовится исполнить песню «Отпусти меня» в женском варианте. О тайне Повалий рассказал ее муж Игорь, который не подозревал, что исполнительница держит свои планы в секрете.

В конце концов, знаменитости все-таки решили исполнить композицию дуэтом и в этот же вечер записали песню. «Отпусти меня» меня тут же взлетела на первые строчки всех хит-парадов и принесла звездам небывалую популярность.

Ране 5-tv.ru рассказывал, что Таисия Повалий показала «новое» лицо.