Украинская певица Таисия Повалий показала поклонникам свое «новое» лицо. 54-летняя знаменитость на своей странице в Instagram разместила видео, снятое в машине по пути на Бессарабский рынок в Киеве.

На кадрах артистка, неоднократно подвергавшая себя пластическим операциям, самовлюбленно смотрит в камеру смартфона и пеняет на пробки в украинской столице.

«В Киеве пробки. Так мы добираемся до «Бесарабки» , — комментирует певица.

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Подписчики аккаунта Таисии Повалий обратили внимание на ее внешность и заметили явные изменения к лучшему. А некоторые не оценили очередную трансформацию и выразились по этому поводу достаточно резко, и даже нецензурно.

«Ну и ***, обколотый ботоксом»

«Зачем эти понты, вам что, так скучно жить?»

«Сделайте что-нибудь со своим подбородком, он был раньше такой аккуратненький и маленький»

«Губы! Руки оторвать косметологу», — пишут фанаты Таисии Повалий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты в восторге от нового соблазнительного образа Таисии Повалий.