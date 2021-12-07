Отравят жизнь любому: Какие знаки зодиака превращают чужую жизнь в катастрофу

Астрологи назвали три самых «ядовитых» знака зодиака, которые смогут отравить жизнь любому человеку. Сообщает Стерград.ру.

По их словам, общение с Рыбами, Скорпионами и Девами может обернуться катастрофой с момента знакомства. Учитывая особенности характеров представителей этих Знаков, можно заранее уберечь себя от неприятностей и сгладить конфликты.

Рыбы

Рыбы — номер один в списке знаков зодиака, общение с которыми может вызвать если не агрессию, то, как минимум, раздражение. Представители этого знака умеют быстро втираться в доверие и использовать своих знакомых для достижения собственных целей. Для того, что бы Рыбы осыпали своего товарища просьбами, им не требуется много времени. Уже на второй день знакомства они попросят прибить гвоздь, а на третий — сделать за них отчет на работе. При общении с такими людьми необходимо уметь говорить «нет» — причем довольно строго, чтобы Рыбы не смогли уговорить отказаться от своих убеждений.

Скорпион

Скорпионы считаются самыми опасными Знаками зодиака. Хотя общение с ними не так неприятно, как с Рыбами, они могут быстро превратить чужую жизнь в кошмар, причем совершенно неожиданно. Увести парня у подруги, предать близкого человека, обмануть родственника, подставить партнеров по бизнесу — это еще не все, на что способен обиженный Скорпион. Как правило, представители этого знака несчастны, поэтому хотят выместить злобу на окружающих. Прежде, чем включать Скорпионов в круг своих близких, задумайтесь: вы готовы вечно жить в страхе?

Дева

Третье место в списке самых «ядовитых» знаков зодиака занимает Дева. Представители этого Знака, как правило, честны, трудолюбивы, однако обладают другим грехом. Девы, как никто, обожают критиковать окружающих, и с их нравоучениями порой бывает очень трудно ужиться. Вместо того, чтобы сочувствовать, они будут ругать, а вместо того, чтобы помочь — давать наставления. Так или иначе, жизнь своим близким они испортить смогут. А перевоспитать Дев под силу далеко не каждому.

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