600 тысяч американцев собрались штурмовать базу, где власти «прячут инопланетян»

Более 600 тысяч американцев собрались штурмовать секретную военную базу в Неваде, известную как «Зона 51». Люди хотят увидеть инопланетян, которых там якобы прячут власти. Акция под названием «Штурм „Зоны 51“, они не могут остановить нас всех» назначена на 20 сентября 2019 года. Анонс размещен на специальной странице в Facebook. Свое намерение участвовать в мероприятии выразили уже более 600 тысяч человек и более еще полумиллиона заинтересовались этой идеей.

Facebook @shitpostinginshambles

Как сообщает CNN, мероприятие начали готовить через несколько недель после того, как группа сенаторов США была проинформирована о столкновениях ВМС США с неопознанным летающим объектом.

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Американские власти не признавали существование «Зоны 51» до 2013 года. Как предполагается, там проходят испытания новейшие летательные аппараты. Однако из-за этой таинственности многие сторонники теорий заговоров убеждены, что именно там изучают пришельцев и НЛО, а также разрабатывают климатическое оружие, технологии телепортаций и перемещений во времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что летчики ВМС США рассказали журналистам о чуть ли не ежедневных встречах с НЛО над восточным побережьем Соединенных Штатов в течение 2014–2015 годов.