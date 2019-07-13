600 тысяч американцев собрались штурмовать базу, где власти «прячут инопланетян»

, 21:43 239

Организаторы акции убеждены, что в секретной «Зоне 51» ЦРУ тайно изучает НЛО и разрабатывает климатическое оружие, технологии телепортации и перемещений во времени.

Фото : РИА Новости / Сергей Пятаков

Более 600 тысяч американцев собрались штурмовать секретную военную базу в Неваде, известную как «Зона 51». Люди хотят увидеть инопланетян, которых там якобы прячут власти. Акция под названием «Штурм „Зоны 51“, они не могут остановить нас всех» назначена на 20 сентября 2019 года. Анонс размещен на специальной странице в Facebook. Свое намерение участвовать в мероприятии выразили уже более 600 тысяч человек и более еще полумиллиона заинтересовались этой идеей.

Facebook @shitpostinginshambles

Как сообщает CNN, мероприятие начали готовить через несколько недель после того, как группа сенаторов США была проинформирована о столкновениях ВМС США с неопознанным летающим объектом.

«Богиня!» Светлана Ходченкова взбудоражила фанатов изгибами тела — фото

Американские власти не признавали существование «Зоны 51» до 2013 года. Как предполагается, там проходят испытания новейшие летательные аппараты. Однако из-за этой таинственности многие сторонники теорий заговоров убеждены, что именно там изучают пришельцев и НЛО, а также разрабатывают климатическое оружие, технологии телепортаций и перемещений во времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что летчики ВМС США рассказали журналистам о чуть ли не ежедневных встречах с НЛО над восточным побережьем Соединенных Штатов в течение 2014–2015 годов.

Читайте также

+13° Днём +18°
Ночью +8°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июля

Последние новости

23:02
Премьер Украины посетовал на невозможность разрыва ж/д-сообщения с РФ
22:48
«Львица в деле»: Анна Плетнева взбудоражила поклонников постельной сценой
22:30
Боевики в Сирии подорвали самодельную бомбу на пути патруля ВС РФ
22:25
«Адские диеты!» Кристина Асмус раскрыла секрет своей худобы — фото
22:11
В центре Барселоны автомобиль пролетел 300 метров, снося все на своем пути
21:57
Видео: Сергей Лазарев рассказал о действующих от его имени мошенниках

Сейчас читают

«Богиня!» Светлана Ходченкова взбудоражила фанатов изгибами тела — фото
Анфиса Чехова в прозрачной кофте поделилась своим стихотворением
«Благородный секс»: Рита Дакота свела фанатов с ума полуголыми фото

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги