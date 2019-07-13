«Богиня!» Светлана Ходченкова взбудоражила фанатов изгибами тела — фото

, 18:25 Фото 10

Актриса опубликовала снимок в полупрозрачной блузке, выполненный в черно-белой гамме.

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Фото, видео : Instagram @svetlana_khodchenkova

Светлана Ходченкова выложила в Instagram новый снимок. На нем актриса позирует в полупрозрачной легкой блузке и с распущенными волосами. Фото выполнено в черно-белой гамме.

«Ну так для того и нужна фотография — чтобы документировать невозможное. Иного смысла в ней нет, потому что возможное существует и так, без дополнительных усилий», — подписала фотографию звезда.

Instagram @svetlana_khodchenkova

Несмотря на то, что на снимке не разобрать даже лица Светланы Ходченковой, поклонники пришли в восторг от нового фото. Видимо их взбудоражили изгибы тела знаменитости под тонкой рубашкой.

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«Очень красивая фотография»;

«Как всегда, неотразима!»

«Необычно и реально круто»;

«Богиня!»

«Непревзойденная!» — восхищаются фанаты.

Поклонники Светланы Ходченковой уверены — с годами 36-летняя артистка только хорошеет.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты Светланы Ходченковой обеспокоены ее нездоровой худобой.

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