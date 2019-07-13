Светлана Ходченкова выложила в Instagram новый снимок. На нем актриса позирует в полупрозрачной легкой блузке и с распущенными волосами. Фото выполнено в черно-белой гамме.
Несмотря на то, что на снимке не разобрать даже лица Светланы Ходченковой, поклонники пришли в восторг от нового фото. Видимо их взбудоражили изгибы тела знаменитости под тонкой рубашкой.
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«Очень красивая фотография»;
«Как всегда, неотразима!»
«Необычно и реально круто»;
«Богиня!»
«Непревзойденная!» — восхищаются фанаты.
Поклонники Светланы Ходченковой уверены — с годами 36-летняя артистка только хорошеет.
Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты Светланы Ходченковой обеспокоены ее нездоровой худобой.