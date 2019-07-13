Светлана Ходченкова выложила в Instagram новый снимок. На нем актриса позирует в полупрозрачной легкой блузке и с распущенными волосами. Фото выполнено в черно-белой гамме.

«Ну так для того и нужна фотография — чтобы документировать невозможное. Иного смысла в ней нет, потому что возможное существует и так, без дополнительных усилий» , — подписала фотографию звезда.

Instagram @svetlana_khodchenkova