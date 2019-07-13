В центре Барселоны автомобиль пролетел 300 метров, снося все на своем пути

Легковой автомобиль пролетел по центру испанской Барселоны около 300 метров, снося все на своем пути. Авария произошла вечером в субботу, 13 июля.

По предварительной информации местного издания Cronica, пострадали не менее шести человек, включая десятилетнюю девочку. Водитель автомобиля задержан стражами правопорядка. Возможно, он находится под действием наркотических веществ.

Городские власти полностью исключили версию теракта. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о страшной аварии в Башкортостане. Грузовик въехал в дорожных рабочих на трассе Уфа-Оренбург.