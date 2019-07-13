Жуткое видео: грузовик въехал в дорожных рабочих на трассе Уфа-Оренбург

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Смертельное ДТП произошло в Башкортостане в субботу, 13 июля.

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Фото, видео : Instagram @gibdd_rb, ВКонтакте @dpsstr

В субботу, 13 июля, смертельное ДТП произошло в республике Башкортостан. Трагедия унесла жизни четырех человек.

Как сообщает местное Управление ГИБДД, ДТП случилось около 15 часов по местному времени. На трассе Уфа-Оренбург столкнулись грузовик марки Volvo с цистерной и микроавтобус марки УАЗ. По предварительной версии, грузовой автомобиль въехал в стоявший УАЗ.

«В результате аварии погибли четыре человека, трое с травмами доставлены в больницу», — рассказали представители Госавтоинспекции.

Установлено, что все погибшие являлись работниками дорожной службы. Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы и сотрудники полиции, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что страшное ДТП произошло в Петербурге на Митрофаньевском шоссе — КАМАЗ снес три автомобиля. По предварительной информации, в происшествии погибла девушка.

Жуткое видео: грузовик въехал в дорожных рабочих на трассе Уфа-Оренбург

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Instagram @gibdd_rb

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Instagram @gibdd_rb

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Instagram @gibdd_rb

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