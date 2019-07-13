Премьер Украины посетовал на невозможность разрыва ж/д-сообщения с РФ

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Киев вынужден пускать поезда из-за транзитных обязательств перед Евросоюзом.

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Фото, видео : ТАСС / Валерий Шарифулин

Украина не может прекратить железнодорожное сообщение с Россией, так как у нее есть транзитные обязательства перед Евросоюзом. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет URA.RU.

«Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский союз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе, Соглашения об ассоциации, мы просто не можем», — сказал Гройсман.

Вместе с тем, Незалежная не собирается возобновлять авиасообщение с Россией, прерванное в сентябре 2015 года.

Идея запретить вдобавок и железнодорожное сообщение звучит из Киева не впервые, однако власти забывают о колоссальных доходах в бюджет страны, поступающих примерно от трех миллионах заробитчан, трудящихся на территории РФ.

Ранее Гройсман пожаловался, что Украина зажата «неадекватно наращенными» долгами.

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