Погибла 35-летняя британская звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж

В Великобритании трагически погибла блогер Instagram и YouTube Эмили Хартридж, сообщают «Известия» со ссылкой на The Sun. Молодая женщина скончалась в результате аварии неподалеку от дома в Южном Лондоне. Хартридж на электроскутере врезалась в грузовик, спасти ее не удалось.

В своем блоге Эмили рассказывала о спорте, питании и своей личной жизни, а точнее о разочаровании в мужчинах. Именно это сподвигло британскую блогершу потратить 15 тысяч фунтов (более 1,2 миллиона рублей) на заморозку яйцеклеток. Об этом опыте она рассказала в своем видеоблоге на YouTube.

Эмили решилась на этот шаг после неудачного восьмилетнего опыта на сайтах знакомств. По ее словам, она устала верить, что когда-нибудь встретит мужчину, от которого ей захочется родить ребенка. Надежда стать матерью таяла с каждым годом, «часики тикали», поэтому она прибегла к криоконсервации.

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