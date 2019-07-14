Погибла 35-летняя британская звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж

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Девушка стала первой жертвой ДТП с участием электроскутера.

Фото : Instagram @emilyhartridge

В Великобритании трагически погибла блогер Instagram и YouTube Эмили Хартридж, сообщают «Известия» со ссылкой на The Sun. Молодая женщина скончалась в результате аварии неподалеку от дома в Южном Лондоне. Хартридж на электроскутере врезалась в грузовик, спасти ее не удалось.

В своем блоге Эмили рассказывала о спорте, питании и своей личной жизни, а точнее о разочаровании в мужчинах. Именно это сподвигло британскую блогершу потратить 15 тысяч фунтов (более 1,2 миллиона рублей) на заморозку яйцеклеток. Об этом опыте она рассказала в своем видеоблоге на YouTube.

Эмили решилась на этот шаг после неудачного восьмилетнего опыта на сайтах знакомств. По ее словам, она устала верить, что когда-нибудь встретит мужчину, от которого ей захочется родить ребенка. Надежда стать матерью таяла с каждым годом, «часики тикали», поэтому она прибегла к криоконсервации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в огненном ДТП в Москве погиб сын миллионера и поэтессы.

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