«Бог не Антошка!»: Россиянки атаковали в сети Леди Гагу, переехавшую к Куперу

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Поклонницы Ирины Шейк возмущены, что певица «разрушила ее семью».

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Фото, видео : Instagram @ladygaga

В сети появилась информация о том, что Леди Гага перебралась в особняк Брэдли Купера, который недавно расстался с моделью Ириной Шейк. У них осталась годовалая дочь Лея. Российские поклонницы Ирины пришли в негодование от поступка Леди Гаги.

Американская певица уже успела перевезти свои вещи в дом Купера и заказать новую мебель. В романе с Купером Гагу заподозрили после выхода фильма «Звезда родилась», где они сыграли влюбленных.

Пара долго скрывала отношения, однако в мае 2019 года Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались. Эта новость очень расстроила поклонников, а переезд Гаги в дом Купер разозлил российских фанаток. Защитницы Ирины Шейк буквально загнобили Леди Гагу в сети.

Instagram @ladygaga

На странице певицы в Instagram разъяренные поклонницы оставляют гневные комментарии:

«Зачем разбила пару Купер-Шейк? Лею и Ирину очень жаль»;

«Все равно наша Ирина лучше!»;

«Вот она — угонщица»;

«Эх ты, Гага! Ирку с ребенком за порог, а сама уже вещи перевозишь! Бог-то не Тимошка, видит немножко! Земля-то круглая! Все воротится»:

«Увела мужика!» — пишут возмущенные пользовательницы.

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