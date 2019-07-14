«Бог не Антошка!»: Россиянки атаковали в сети Леди Гагу, переехавшую к Куперу

В сети появилась информация о том, что Леди Гага перебралась в особняк Брэдли Купера, который недавно расстался с моделью Ириной Шейк. У них осталась годовалая дочь Лея. Российские поклонницы Ирины пришли в негодование от поступка Леди Гаги.
Американская певица уже успела перевезти свои вещи в дом Купера и заказать новую мебель. В романе с Купером Гагу заподозрили после выхода фильма «Звезда родилась», где они сыграли влюбленных.
Пара долго скрывала отношения, однако в мае 2019 года Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались. Эта новость очень расстроила поклонников, а переезд Гаги в дом Купер разозлил российских фанаток. Защитницы Ирины Шейк буквально загнобили Леди Гагу в сети.
На странице певицы в Instagram разъяренные поклонницы оставляют гневные комментарии:
«Зачем разбила пару Купер-Шейк? Лею и Ирину очень жаль»;
«Все равно наша Ирина лучше!»;
«Вот она — угонщица»;
«Эх ты, Гага! Ирку с ребенком за порог, а сама уже вещи перевозишь! Бог-то не Тимошка, видит немножко! Земля-то круглая! Все воротится»:
«Увела мужика!» — пишут возмущенные пользовательницы.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ирина Шейк и Брэдли Купер расходятся. Голливудский актер и русская модель долгое время считались самой красивой в зарубежном шоу-бизнесе.