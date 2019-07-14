«Бог не Антошка!»: Россиянки атаковали в сети Леди Гагу, переехавшую к Куперу

В сети появилась информация о том, что Леди Гага перебралась в особняк Брэдли Купера, который недавно расстался с моделью Ириной Шейк. У них осталась годовалая дочь Лея. Российские поклонницы Ирины пришли в негодование от поступка Леди Гаги.

Американская певица уже успела перевезти свои вещи в дом Купера и заказать новую мебель. В романе с Купером Гагу заподозрили после выхода фильма «Звезда родилась», где они сыграли влюбленных.

Пара долго скрывала отношения, однако в мае 2019 года Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались. Эта новость очень расстроила поклонников, а переезд Гаги в дом Купер разозлил российских фанаток. Защитницы Ирины Шейк буквально загнобили Леди Гагу в сети.

Instagram @ladygaga