Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал, что выкупил ее из стрип-клуба

Стали известны новые подробности громкого убийства стюардессы в московском отеле Vnukovo Village. По словам подозреваемого в убийстве — 25-летнего Никиты Есина — он выкупил Альбину Мухаметзянову из стриптиз-клуба.

В заведении девушка подрабатывала, пока обучалась на курсах стюардесс — именно там она и познакомилась с Есиным. Молодой человек пришел отдохнуть с друзьями в клуб, где ему и приглянулась одна из танцовщиц. Симпатия оказалась взаимной, а роман развивался стремительно — уже через пару дней пара устроила первое интимное свидание в том самом отеле Vnukovo Village, сообщает сайт KP.RU.

Никита настаивал на том, чтобы Альбина прекратила выступать с откровенными танцами, однако девушка заявила, что так просто покинуть этот бизнес нельзя — танцовщицу необходимо «выкупить».

По одной из версий, Есин продал квартиру, которая досталась ему в наследство от бабушки, чтобы внести «отступные» за возлюбленную и обеспечить ей достойную жизнь. Сам Никита рассказывает, что регулярно покупал Альбине одежду и водил ее по роскошным ресторанам.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, тело убитой стюардессы нашли в ванной в номере отеля 10 июля. 25-летнего Есина, подозреваемого в совершении этого преступления, задержали несколько дней спустя. Молодой человек рассказал, что причиной конфликта стала ревность.