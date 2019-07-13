«Посмотрел переписки»: Парень убитой в Москве стюардессы признался в преступлении

Сотрудники московской полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней девушки, тело которой было обнаружено в ванной гостиницы Vnukovo Village в Новой Москве. Им оказался 25-летний житель столицы. Сейчас он доставляется для проведения следственных действий. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержанный по подозрению в преступлении признался в содеянном и прокомментировал причины своих действий. Он отметил, что убил девушку по неосторожности после того, как прочитал ее переписки.

«Убил Альбину Мухамедзянову по неосторожности в связи с ссорой на почве измен. Была нормальная встреча, после ночи я решил посмотреть ее переписки», — сообщил молодой человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что убитая девушка работала стюардессой. Бортпроводница заселилась в гостиничный номер с парнем. Они вместе провели ночь, а на утро молодой человек продлил номер и сам скрылся. На теле погибшей были обнаружены следы удушья.