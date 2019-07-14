«Младенец с картин Леонардо»: Наталья Штурм похвасталась маленьким внуком

Наталья Штурм впервые показала поклонникам новорожденного внука. Умилительные фото и видео появились на странице певицы в Instagram.

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На снимках артистка в черном бикини с лифом без бретелек позирует с двухмесячным Даниелем на руках. Также Штурм поделилась портретными снимками мальчика и видео, на котором она с удовольствием общается с малышом.

«Пойдем купаться в бассейне? Пойдем ножки помочить? А кому это ты ручкой машешь? Папе?» — приговаривает Наталья за кадром.

Подписчики звезды 90-х пришли в восторг от публикации и отметили невероятную красоту малыша.

«Он идеален!»

«Какой проницательный взгляд у вашего красавца!»

«Младенец с картин Леонардо и Рафаэля», — восхищены комментаторы.

Однако многим не понравилось то, что Штурм показывает лицо новорожденного ребенка. Часть фолловеров посоветовала артистке впредь не совершать таких поступков, а текущую публикацию как можно скорее удалить, чтобы избежать «дурных мыслей» в адрес малыша. Однако сама Наталья уверена: ее внук может вызвать у окружающих только положительные эмоции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Штурм похвасталась в Instagram фотографиями «голой» йоги.