Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с автобусом в Башкирии

, 21:19 Эксклюзивное видео 199

В результате аварии, которая произошла вечером в воскресенье, 14 июля, на автодороге Уфа — Белорецк, погибли по меньшей мере шесть человек.

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Фото, видео : Пятый канал

5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места смертельного ДТП, которое произошло вечером в воскресенье, 14 июля, на трассе Уфа — Белорецк в республике Башкортостан. Недалеко от деревни Старые Ирныкши перевернулся автобус с туристами из Татарстана. По предварительным данным погибли не менее пяти человек, тем временем очевидцы сообщают о шести жертвах. Также есть информация о десяти пострадавших, среди которых один ребенок. Раненые пассажиры автобуса были доставлены в больницы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Сейчас на месте ДТП работают экстренные службы и следственно-оперативная группа в составе руководства и следователей территориального следственного отдела, а также следователи-криминалисты регионального управления СКР и сотрудники полиции.

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