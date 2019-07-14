Стала известна причина, из-за которой могло произойти смертельное ДТП в Башкирии

, 23:08 Эксклюзивное видео 71

По предварительным данным, в результате аварии, случившейся на трассе Белорецк — Уфа в воскресенье вечером, 14 июля, погибли шесть человек. Еще 34 человека пострадали.

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Бобылев, Пятый канал

Пассажирским автобусом, который попал в ДТП на трассе Белорецк — Уфа в Башкирии вечером в воскресенье, 14 июля, предположительно, управлял 32-летний Азат Загиров. В результате аварии, по уточненным данным 5-tv.ru, погибли шесть человек. Еще 34 человека пострадали.

По информации пресс-службы МЧС России по Республике Башкортостан, всего в пассажирском транспорте находилось 40 человек. Также в ведомстве пока что подтверждают информацию о 13 пострадавших, среди которых двое детей. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД и медики. Ход расследования уголовного дела по факту ДТП в Республике Башкортостан поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. Возбуждено уголовное дело.

По информации руководителя ГИБДД по республике Башкортостан Динара Гильмутдинова, который ссылается на слова водителя автобуса, смертельная авария могла произойти из-за сильного ливня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело и публиковал эксклюзивные кадры с места трагедии.

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