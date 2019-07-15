«Я болен»: Звезда сериала «Воронины» Борис Клюев борется с раком

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Народный артист России признался, что страдает от страшного заболевания.

Фото : ТАСС / Сергей Савостьянов

Известный российский актер, народный артист России, звезда сериала «Воронины» Борис Клюев признался, что борется с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает Starhit.

«Я болен, но продолжаю лечение», — отметил 75-летний актер.

Артист также отметил, что проходил лечебные курсы и даже был прооперирован, но страшное заболевание не отступает. Тем не менее, Борис Клюев говорит, что рак не мешает его работе. А бороться с онкологическим заболеванием ему помогает работа в театре и на телевидении.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, почему телеведущий Борис Корчевников сильно поправился.

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