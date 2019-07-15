Видео: Меган Маркл и принц Гарри подружились с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

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Встреча герцогов Сассекских с певицей произошла на кинопремьере в Лондоне.

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Фото, видео : www.globallookpress.com © Pool, Instagram @oprahmagazine

Герцоги Сассекские — Меган Маркл и принц Гарри — подружились с певицей Бейонсе на премьере фильма «Король Лев» в Лондоне, сообщает издание Oprah Magazine. На кадрах, опубликованных изданием в соцсетях, видно, как герцоги по очереди подходят к артистке и обнимают ее.

Бейонсе, в свою очередь, отвечает им взаимностью, и они еще какое-то время разговаривают.

«Красавцы!» — прокомментировал один из пользователей.

«Какие Маркл и Бейонсе красивые!» — добавил другой.

«Гарри такой смешной, везде за женой бегает!» — отметил еще один юзер.

Бейонсе была приглашена на премьерный показ «Короля Льва», как один из создателей картины. Она записала для фильма саундтрек. Певицу сопровождал ее супруг Джей-Зи.

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