Видео: Меган Маркл и принц Гарри подружились с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Герцоги Сассекские — Меган Маркл и принц Гарри — подружились с певицей Бейонсе на премьере фильма «Король Лев» в Лондоне, сообщает издание Oprah Magazine. На кадрах, опубликованных изданием в соцсетях, видно, как герцоги по очереди подходят к артистке и обнимают ее.
Бейонсе, в свою очередь, отвечает им взаимностью, и они еще какое-то время разговаривают.
«Красавцы!» — прокомментировал один из пользователей.
«Какие Маркл и Бейонсе красивые!» — добавил другой.
«Гарри такой смешной, везде за женой бегает!» — отметил еще один юзер.
Бейонсе была приглашена на премьерный показ «Короля Льва», как один из создателей картины. Она записала для фильма саундтрек. Певицу сопровождал ее супруг Джей-Зи.
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