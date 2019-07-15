Видео: Эрдоган назвал приобретение С-400 важнейшей сделкой для Турции

Сделку по закупке Турцией российских зенитных комплексов С-400 президент Реджеп Эрдоган назвал важнейшим соглашением в истории своего государства. Семь военно-транспортных самолетов уже доставили компоненты четырех установок на военную базу под Анкарой. Их стоимость — примерно 2,5 миллиарда долларов.

В НАТО оценили сделку крайне негативно. Между тем в администрации президента США определилась с набором санкций против Турции. Правда каким именно будет наказание — пока не сообщается. Всего известно о трех возможных вариантах мер воздействия. Какой из них выберет Дональд Трамп, обнародуют в конце этой недели.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по мнению Эрдогана, НАТО должна быть счастлива приобретению Турцией С-400.