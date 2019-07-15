Бывшая участница музыкальной группы «Ранетки» Женя Огурцова в мае сообщила о разводе с мужем Алексеем Рамоновым. Спустя непродолжительное время, знаменитость закрутила новый роман, подробностями которого стала делиться со своими подписчиками в Instagram.

Женя Огурцова разместила в своем аккаунте фото, на котором позирует в одних трусах, а в описании к публикации разоткровенничалась о деталях отношений с новым избранником.

«Еще на первом свидании мы сразу обговорили тот момент, что никому из нас абсолютно не нужны серьезные отношения на данном этапе! Я считаю правильным обсуждать такие вопросы еще не берегу, чтобы в последствии не было никаких обид и претензий! А то вдруг я опять замуж хотела, а ему только кофе попить раз в неделю, если вы понимаете, о чем я», — написала Женя Огурцова.

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«Рыжая ранетка» призналась, что в определенный момент что-то пошло не так. Легкомыслие в отношениях незаметно улетучилось, и девушка начала провожать возлюбленного в аэропорт, когда он уезжает в командировку. Мужчина, в свою очередь, начал делать Жене Огурцовой приятные сюрпризы.

«Он звонит мне вечером, чтобы узнать, как у меня дела, разговор немного затянулся и вдруг он произносит: „Выходи!“. И я, как пятнадцатилетняя девочка, стою среди ночи у подъезда с огромным букетом любимых орхидей, и глупо хихикаю», — рассказала певица.

Instagram @ogyrtsova_official

По словам Жени Огурцовой, дошло до того, что они стали общаться по телефону ночи напролет. И, однажды, она даже заснула, когда молодой человек ей что-то увлеченно рассказывал.

«Телефонные разговоры вообще стали отдельной песней. Мы созванивались поздно вечером и прощались только в районе шести утра! Я даже один раз уснула, пока он мне что-то рассказывал. На утро мне было так стыдно, что словами не описать», — призналась Женя Огурцова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший муж экс-«Ранетки» угрожает ей из-за видео о разводе.