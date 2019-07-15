Бывшая участница музыкальной группы «Ранетки» Женя Огурцова в мае сообщила о разводе с мужем Алексеем Рамоновым. Спустя непродолжительное время, знаменитость закрутила новый роман, подробностями которого стала делиться со своими подписчиками в Instagram.
Женя Огурцова разместила в своем аккаунте фото, на котором позирует в одних трусах, а в описании к публикации разоткровенничалась о деталях отношений с новым избранником.
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«Рыжая ранетка» призналась, что в определенный момент что-то пошло не так. Легкомыслие в отношениях незаметно улетучилось, и девушка начала провожать возлюбленного в аэропорт, когда он уезжает в командировку. Мужчина, в свою очередь, начал делать Жене Огурцовой приятные сюрпризы.
По словам Жени Огурцовой, дошло до того, что они стали общаться по телефону ночи напролет. И, однажды, она даже заснула, когда молодой человек ей что-то увлеченно рассказывал.
«Телефонные разговоры вообще стали отдельной песней. Мы созванивались поздно вечером и прощались только в районе шести утра! Я даже один раз уснула, пока он мне что-то рассказывал. На утро мне было так стыдно, что словами не описать», — призналась Женя Огурцова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший муж экс-«Ранетки» угрожает ей из-за видео о разводе.