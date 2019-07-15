Один ликвидирован, двое задержаны: ФСБ провела спецоперацию в Ростовской области

, 12:59 Срочная новость 13

Три члена законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации ИГ оказали сопротивление в ходе задержания.

Фото : www.globallookpress.com

В Ростовской области ФСБ РФ провела спецоперацию по задержанию членов запрещенной в России террористической организации ИГ*.

Как заявили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, на троих членов законспирированной ячейки террористов силовики вышли в ходе «отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки». Спецоперация проходила в районе хутора Глинки Родионово-Несветайского района Ростовской области.

Главарь группы в ходе задержания отказался остановить автомобиль и открыл стрельбу, после чего в автомобиле произошел взрыв. Мужчина погиб на месте. Позднее были установлены еще два члена террористической ячейки и задержаны в Ростове-на-Дону. При досмотре у них были обнаружены взрывчатка, детонаторы и боеприпасы.

* — запрещена в РФ.

Читайте также

+17° Днём +19°
Ночью +9°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Гороскоп на 15 июля: Вы непобедимы, Стрельцы!

Последние новости

12:59
Один ликвидирован, двое задержаны: ФСБ провела спецоперацию в Ростовской области
12:54
Фестиваль средневековой культуры прошел в Петербурге
12:44
В Подмосковье криминального авторитета задержали за убийство депутата
12:36
Лукашенко принял приглашение Зеленского к участию в форуме регионов
12:28
Сколько денег можно будет снять с карты в кассе магазина
12:20
Видео: Пассажиры Boeing 737 испытали шок — на взлете в двигатель попала птица

Сейчас читают

Резо Гигинеишвили женится в третий раз — фото
«Милота зашкаливает»: фото Хабенского с подросшей дочкой умилило фанатов
Бывшая «Ранетка» закрутила роман после скандального развода — фото

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги