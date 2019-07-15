Один ликвидирован, двое задержаны: ФСБ провела спецоперацию в Ростовской области

В Ростовской области ФСБ РФ провела спецоперацию по задержанию членов запрещенной в России террористической организации ИГ*.

Как заявили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, на троих членов законспирированной ячейки террористов силовики вышли в ходе «отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки». Спецоперация проходила в районе хутора Глинки Родионово-Несветайского района Ростовской области.

Главарь группы в ходе задержания отказался остановить автомобиль и открыл стрельбу, после чего в автомобиле произошел взрыв. Мужчина погиб на месте. Позднее были установлены еще два члена террористической ячейки и задержаны в Ростове-на-Дону. При досмотре у них были обнаружены взрывчатка, детонаторы и боеприпасы.

* — запрещена в РФ.