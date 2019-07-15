Видео: постаревшая Кейт Миддлтон вызвала недоумение соцсетей

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Хейтеры королевской семьи обратили внимание на то, что у герцогини Кембриджской стало гораздо больше морщин.

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Фото, видео : Instagram @the_mountbatten_windsors

Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон давно привыкла к пристальному вниманию как поклонников, так и злопыхателей. Последние регулярно находят повод упрекнуть герцогиню Кембриджскую в несовершенстве. На этот раз поводом для придирок стали морщины, которые все отчетливее проступают на лице 37-летней женщины.

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Хейтеры раскритиковали внешний вид Кейт во время посещения мужского Уимблдонского теннисного турнира, патроном которого является герцогиня. Недовольные пользователи сети отметили, что на фоне безупречно подобранных нарядов лицо Миддлтон выглядит еще более запущенным. На один из матчей монаршая особа пришла в изумрудном платье от Dolce& Gabbana. Для вручения кубка турнира герцогиня выбрала светло-голубой наряд.

Instagram @the_mountbatten_windsors

Защитники Кейт обращают внимание на то, что женщина прошла через три тяжелых беременности, сопровождавшихся сильнейшим токсикозом и осложнениями — это не могло не оставить отпечатка на внешнем виде Миддлтон. Кроме того, рабочий график герцогини очень насыщен, а к помощи так называемых «уколов красоты» представительница королевской семьи не прибегает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Уимблдонский турнир стал местом действия еще для одного события, привлекшего к себе внимание любителей светской хроники — самый богатый мужчина мира Джефф Безос впервые вышел в свет с новой подругой после развода.

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