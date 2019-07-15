Фото: основателя Amazon застали с новой подружкой после развода

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Основатель компании Amazon Джефф Безос отправился на теннисный турнир с теледивой Лорес Санчес. Паре давно приписывают роман.

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Фото, видео : Ray Tang / www.globallookpress.com

Самый богатый бизнесмен мира Джефф Безос совсем недавно официально развелся с супругой Маккензи. Однако в одиночестве мужчина, кажется, не остался. Зрители мужского Уимбилдонского турнира заметили основателя Amazon на одной из трибун в сопровождении роскошной брюнетки.

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Спутницей Джеффа оказалась телеведущая Лорес Санчес — по слухам, пару давно связывают романтические отношения. На снимках с теннисного турнира, которые опубликовал журнал People, Безос и Санчес выглядят крайне заинтересованными друг другом. Основатель Amazon неотрывно смотрит на свою подругу и то и дело берет ее за руку. Видевшие пару в день мероприятия также отметили, что Джефф и Лорес как будто бы нарядились под стать друг другу — оба они были одеты в голубые рубашки с тонкой белой полоской.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что раздел имущества после развода сделает Маккензи Безос обладательницей 22 строчки в списке самых богатых женщин мира.

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