Десятки людей хотят удочерить избитую в Ингушетии девочку

, 20:29 Эфирная новость 21

Сейчас малышка находится под присмотром врачей НИИ детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля.

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Фото, видео : Nikolay Gyngazov /www.globallookpress.com, Пятый канал

Состояние семилетней Аиши, которую доставили в Москву из Назрани улучшилось. Сейчас ребенок находится в НИИ детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля. Врачам удалось стабилизировать ее состояние и улучшить кровообращение в руке. Таким образом, об ампутации речь уже не идет. Накануне Аишу навестил временно исполняющий обязанности главы Ингушетии. Девочка гостям обрадовалась и даже попросила принести мороженое с макаронами.

О судьбе семилетней Аишы страна следит с начала месяца. Ребенка доставили в больницу Назрани в тяжелом состоянии. По версии следствия, над девочкой долгое время издевалась родная тетя. Сейчас она задержана, возбуждено уголовное дело.

История Аишы затронула многих в России. Десятки семей выразили желание удочерить малышку.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, за судьбой девочки лично следит уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

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