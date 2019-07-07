Детский омбудсмен об ингушской девочке: «Придется принимать тяжелые решения»

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова прокомментировала состояние здоровья семилетней ингушской девочки Аиши, которая в начале июля была госпитализирована в тяжелом состоянии. В систематических истязаниях ребенка подозревается ее тетя Мака Ганиева, выступавшая ее опекуном.

Когда девочку привезли в реанимацию, на ней живого места не было — врачи с ужасом осматривали ушибы, рваные раны, ожоги и даже укусы.

Хирурги провели девочке экстренную операцию, и им удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Однако теперь, по словам Кузнецовой, ситуация изменилась.

« Скорее всего, придется принимать тяжелые решения. Позитивных прогнозов, которые были изначально после диагностики, уже нет », — констатировала она.

Детский омбудсмен пообщалась с врачами ребенка и рассказала:

« У меня болит душа о том, что сейчас с девочкой происходит, с нашей Аишей, в больнице ».

35-летняя Мака Ганиева, подозреваемая в зверских избиениях племянницы в Ингушетии, была арестована 6 июля на два месяца. 5-tv.ru публиковал видео, как женщина разрыдалась в зале суда.