Звезда в шоке: новый вид мошенничества в интернете с участием знаменистостей

Новый вид мошенничества в интернете. Хакеры используют видео знаменитостей и, конечно, доверчивость граждан.

Все просто: в ролике, который взят с официальной странички, к примеру Максима Галкина сообщается о розыгрыше и дорогих подарках, нужно только внести платеж, а дальше еще десять платежей.

Разобраться с мошенникам сейчас требуют и сами артисты, ведь им приходится оправдываться перед поклонниками.

Популярнейший певец Сергей Лазарев удивлен: заплатить деньги за то, чтобы тебе перевели другие деньги – неужели сегодня кто-то верит в это? Оказывается – очень многие. Сотни пострадавших жалуются на артистов, а те вынуждены оправдываться.

Мошенническая схема предельно проста, но удивительно надежна. Людям показывают очень старый ролик со звездой, а потом обещают сто тысяч за ответы на несколько несложных вопросов. Какой косметикой пользуетесь? Какие автомобили предпочитаете? И только в самом конце вас просят немного проспонсировать этот опрос.

О схеме обмана Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с Сергеем Лазаревым, в котором он предостерегает своих поклонников от мошенничества в интернете.