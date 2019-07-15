Автомобиль влетел в пешеходов на севере Петербурга — видео

, 14:20 Срочная новость 78

Предварительно, 19-летний водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар.

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Фото, видео : Пятый канал, ВКонтакте @spb_today

Смертельная авария произошла днем в понедельник, 15 июля, на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности на севере Петербурга.

Как стало известно 5-tv.ru, 19-летний водитель не справился с управлением Kia Rio и вылетел на тротуар и врезался в дерево. Погиб один из пассажиров. Чудом не пострадал никто из пешеходов. Предварительно, с места аварии в тяжелом состоянии госпитализирован второй пассажир и водитель.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смертельной аварии с автобусом в Баршкирии. Неоднократно задерживаемый за нарушения ПДД водитель не справился с управлением. Шесть человек погибло.

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