Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса уже привлекался за нарушения ПДД

, 9:41 Видео 63

По словам врио главы республики Радия Хабирова, большинство погибших в аварии пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : МЧС России, Пятый канал

Врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров в понедельник, 15 июля, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что водитель, управлявший опрокинувшимся на трассе автобусом, многократно привлекался к административной ответственности за нарушения скоростного режима.

«У нас в стране по-прежнему все плохо с контролем качества работы водителей. Вот и этот водитель из Набережных Челнов многократно привлекался раньше к ответственности за превышение скорости. Но никаких санкций у нас за это нет, ему по-прежнему доверялись жизни людей, и скорость сбросить в ливень ему в голову не пришло…», — написал Радий Хабиров.

ВКонтакте @Радий Хабиров

Исполняющий обязанности главы Башкирии с сожалением подчеркнул, что погибшие пассажиры автобуса по своей беспечности в поездке не воспользовались ремнями безопасности.

«Сами наши пассажиры — тоже, увы, очень беспечны. К сожалению, погибшие были, в основном, не пристегнуты, хотя ремни имелись, и пристегнутые в основном спаслись», — подчеркнул Радий Хабиров.

Чиновник рекомендовал государственным транспортным предприятиям не допускать для работы на линии «некачественные автобусы непонятного происхождения».

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обстоятельствах смертельного ДТП с автобусом в Башкирии. Авария произошла вечером в воскресенье, 14 июля. Жертвами трагедии стали шесть человек.

Читайте также

+17° Днём +20°
Ночью +9°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Гороскоп на 15 июля: Вы непобедимы, Стрельцы!

Последние новости

9:58
Игрок ХК «Спартак» Котляровский попался за рулем BMW с поддельными правами
9:41
Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса уже привлекался за нарушения ПДД
9:30
Фото: звезда «Зачарованных» пришла на украинский кинофестиваль в платье-зоопарке
9:21
На ЛАЭС высадился студенческий десант
9:05
Бывшая «Ранетка» закрутила роман после скандального развода — фото
8:49
Дополнительный выходной может появиться у россиян

Сейчас читают

А трусы где? Невеста Джейсона Стейтема сразила фанатов эффектным платьем
«И не поплакаться»: Максим Виторган рассказал о скончавшейся от рака матери
«Красавицы»: Юлия Савичева впервые показала свою дочь — фото

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги