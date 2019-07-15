Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса уже привлекался за нарушения ПДД

Врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров в понедельник, 15 июля, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что водитель, управлявший опрокинувшимся на трассе автобусом, многократно привлекался к административной ответственности за нарушения скоростного режима.

« У нас в стране по-прежнему все плохо с контролем качества работы водителей. Вот и этот водитель из Набережных Челнов многократно привлекался раньше к ответственности за превышение скорости. Но никаких санкций у нас за это нет, ему по-прежнему доверялись жизни людей, и скорость сбросить в ливень ему в голову не пришло… », — написал Радий Хабиров.

ВКонтакте @Радий Хабиров

Исполняющий обязанности главы Башкирии с сожалением подчеркнул, что погибшие пассажиры автобуса по своей беспечности в поездке не воспользовались ремнями безопасности.

« Сами наши пассажиры — тоже, увы, очень беспечны. К сожалению, погибшие были, в основном, не пристегнуты, хотя ремни имелись, и пристегнутые в основном спаслись », — подчеркнул Радий Хабиров.

Чиновник рекомендовал государственным транспортным предприятиям не допускать для работы на линии «некачественные автобусы непонятного происхождения».

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обстоятельствах смертельного ДТП с автобусом в Башкирии. Авария произошла вечером в воскресенье, 14 июля. Жертвами трагедии стали шесть человек.