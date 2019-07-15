Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса уже привлекался за нарушения ПДД

Врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров в понедельник, 15 июля, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что водитель, управлявший опрокинувшимся на трассе автобусом, многократно привлекался к административной ответственности за нарушения скоростного режима.
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Исполняющий обязанности главы Башкирии с сожалением подчеркнул, что погибшие пассажиры автобуса по своей беспечности в поездке не воспользовались ремнями безопасности.
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Чиновник рекомендовал государственным транспортным предприятиям не допускать для работы на линии «некачественные автобусы непонятного происхождения».
Ранее 5-tv.ru рассказывал об обстоятельствах смертельного ДТП с автобусом в Башкирии. Авария произошла вечером в воскресенье, 14 июля. Жертвами трагедии стали шесть человек.