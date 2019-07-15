«Отмечает увольнение»: Тереза Мэй снова порадовала сеть странными танцами

Своеобразный танцевальный талант Терезы Мэй славится далеко за пределами Великобритании. Каждый раз, когда политик решает пуститься в пляс, ее па становятся предметом бурных обсуждений. Новый танец Мэй не стал исключением.

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Бывшая премьер-министр Великобритании отправилась на музыкальный фестиваль, где с удовольствием пританцовывала в то время как со сцены звучали хиты группы ABBA. Мэй самозабвенно двигалась под любимую музыку. Хотя назвать ее па грациозными по-прежнему было нельзя, британцы на этот раз проявили больше лояльности к политику.

«Тереза отмечает свое увольнение», — резюмирует пользователь, поделившийся видеозаписью.

Позицию рядовых граждан поддержала и пресса.

«Если кто-то заслуживает того, чтобы немного потанцевать, то это Тереза Мэй», — цитирует издание News.ru своих коллег из SkyNews.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тереза Мэй насмешила общественность своими умозаключениями перед уходом с поста премьер-министра Великобритании.