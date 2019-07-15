Американская модель, бизнесвумен и самая молодая миллиардерша в мировой истории Кайли Дженнер на своей странице в Instagram опубликовала очередной пикантный снимок. На фото 21-летняя знаменитость позирует обнаженной, сидя на бортике у бассейна. Ее грудь прикрыта рукой, а лицо закрывают широкие полы соломенной шляпы.

«Режим отпуска», — озаглавила публикацию Кайли Дженнер.

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Instagram @kyliejenner

Подписчики миллиардерши, коих к слову 140 миллионов, оставили десятки тысяч восхищенных комментариев под ее постом. Среди них нашлись и негативные, причем на русском языке.

«Очень идеальная и красивая!»

«Потрясающий снимок!»

«Выглядишь потрясающе, как и всегда!»

«Ты еще фото своей кхм… выложи! Это уже как-то слишком!» — пишут поклонники Кайли Дженнер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кайли Дженнер прокомментировала слухи о своей второй беременности.