Бывший чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Пернелл Уитакер погиб под колесами автомобиля в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния), сообщила 15 июля местная полиция.

55-летнего спортсмена сбили на Бульваре Нортхемптон. Водитель не пытался скрыться с места трагедии.

OVERNIGHT: A man died after he was hit by a car on Northampton Blvd. in #VirginiaBeach . A woman who saw the accident scene says «That was someone’s brother, child, or father.» pic.twitter.com/eS36JqrXjO

Соболезнования в связи с гибелью Уитакера доносятся со всего света. Среди них — самый известный конферансье боксерских поединков Майкл Баффер.

«Мне трудно смириться с этой потерей! Пернелл был одним из лучших, кого я когда-либо видел…» — написал Баффер.

I’m having a hard time dealing with this loss! Pernell was one of the best I’ve ever seen.of all the times I introduced him in the ring it was always best in Virginia Beach.he entered the ring w/a full college marching band once-oh god, it was spectacular! Love You Pete🧡💔 pic.twitter.com/75bcS8V4ad