Китайский робот-танцор упал на сцене во время танца под Майкла Джексона

Китайские робототехники опытным путем выяснили, что человеческое пока не под силу их изделиям. Оказалось, гуманоидного робота может остановить танец Майкла Джексона.

Во время шоу образец компании Unitree попытался станцевать под один из легендарных хитов исполнителя, но уже через пару минут стало понятно, что ни встроенный ИИ, ни новейшие гироскопы не позволяют машине даже приблизиться к пьедесталу короля поп-музыки.

После падения робот с искусственным интеллектом не смог даже встать. В итоге со сцены его пришлось буквально выносить на руках.

