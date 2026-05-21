ЦАХАЛ перехватил гуманитарную помощь для сектора Газа

Руководство Израиля сейчас и не старается выглядеть миролюбиво. Захват гуманитарного конвоя, который пытался морем доставить продовольствие в разрушенный сектор Газа, оказался настолько демонстративно жестким, что действия Израиля осудили даже представители Еврокомиссии.

Хотя обычно в Брюсселе предпочитают избегать публичной критики Тель-Авива. О новом обострении на Ближнем Востоке расскажет корреспондент «Известий» Юрий Майер

Маски сброшены окончательно. Израильские силовые структуры превратили захват участников флотилии «Сумуд» — в переводе с арабского «стойкость и храбрость» — в медийную акцию устрашения. Дескать, все, кто попытается прорвать морскую блокаду, чтобы доставить в осажденную Палестину продовольствие и лекарства, будут жестоко наказаны. И это наказание увидит весь мир.

Вот так показательно в порту Ашдод пропалестинских активистов поставили на колени лицами в бетонный пол — под звуки израильского гимна. У многих руки связаны за спиной, на глазах — повязки.

Издевательская акция, устроенная лично министром нацбезопасности Израиля Бен-Гвиром, может расцениваться как объявление религиозной войны исламскому миру — она стала по сути карикатурой на коллективную мусульманскую молитву.

Бен-Гвир, в отличие от охранников, даже маску не надел, чем словно бравирует. И в лицо задержанным цитирует лозунг «Народ Израиля жив!». Это выражение тоже символизирует «стойкость», но в такой обстановке сравнение с арабским «Сумуд» оказывается не в пользу еврейского аналога. Вместо помощи и поддержки — унижение и расчеловечивание.

Это не первый жестокий перформанс министра нацбезопасности. В начале мая свой 50-летний юбилей Бен-Гвир отметил своеобразным тортом: жена в подарок преподнесла кремовую петлю для виселицы. Смысл простой: в конце марта Кнессет принял закон о смертной казни для палестинцев, осужденных за убийство израильтян. Надпись на торте гласит: «Мечты сбываются».

О том, что не только Бен-Гвир, но и вся команда Нетаньяху мечтает истребить палестинцев, свидетельствуют кадры тотальных разрушений и голода в секторе Газа. Его жители так и не получили грузы, которые везла флотилия «Сумуд».

— Их перехватили израильтяне. Мы надеемся, что арабские страны и весь остальной мир помогут снять эту ужасную блокаду! Нам так нужна помощь!

— Их миссия проста. Флотилия пыталась прорваться к нам, чтобы напомнить всей планете: есть гуманитарная катастрофа, и она называется Палестина!

О том, что израильский спецназ не имел права задерживать — тем более так жестко — экипажи судов в международных водах, заявили организаторы гуманитарной миссии.

«Мы призываем к немедленным санкциям, эмбарго на поставки оружия, дипломатической изоляции и полной международной правовой ответственности каждого должностного лица, ответственного за геноцид, осаду, пытки, апартеид, а также незаконное задержание и жестокое обращение с гражданским населением», — говорится в заявлении организаторов флотилии «Сумуд».

Но рафинированные европейские демократии такие призывы обычно игнорируют. Тем более что премьер Нетаньяху и некоторые другие министры на словах осудили поступок Бен-Гвира. Все же Франция и Италия вызвали израильских послов для объяснений. Это похоже на беседы ни о чем, тем более что Тель-Авив нашел оправдание: якобы организаторы флотилии связаны с террористами ХАМАС, а перехватили суда без применения оружия. Это, видимо, пример гуманности с точки зрения Тель-Авива.

«Израиль перехватывает суда и задерживает граждан европейских стран. Не хотите ли, госпожа Каллас, пошевелить хотя бы пальцем, чтобы защитить их? Нет, вы только улыбаетесь и отводите взгляд. Позор вам!» — заявила депутат Европарламента от Испании Ирене Монтеро.

Всех задержанных — а это 428 активистов из разных стран — допросят и депортируют. Но люди не хотят мириться с унижением. Почти сто задержанных, над которыми израильтяне издевались в порту Ашдод, объявили бессрочную голодовку.

