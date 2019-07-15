Видео столкновения метеора с опорой Дворцовой набережной в Петербурге

, 19:33 Эксклюзивное видео 274

В компании-владельце судна сообщили, что все пассажиры благополучно высадились на берег. Серьезных повреждений корабль не получил.

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Фото, видео : Пятый канал; 78.ru

Момент столкновения метеора с опорой Дворцовой набережной в центре Санкт-Петербурга попал на видео. Инцидент произошел во второй половине дня в понедельник, 15 июля. 

Как прокомментировали 5-tv.ru в компании-владельце судна, серьезных повреждений корабль не получил. Нос достаточно мягкий и сделан из алюминия. Все пассажиры благополучно высадились на берег, пострадавших нет. Капитан судна опытный, работает более десяти лет. Проверка инцидента будет проведена.

Как сообщалось ранее, столкновение произошло во время пришвартовки к берегу. Как видно на кадрах, корабль шел в сторону берега по прямой линии. 

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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