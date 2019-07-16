Видео: В Магадане против участника конкурса старателей требуют завести дело

, 5:19 Эфирная новость 16

Золотодобытчику, которого подозревают в мошенничестве, может грозить до пяти лет лишения свободы

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Фото, видео : Egmont Strigl / www.globallookpress.com, Пятый канал

Везение золотодобытчика Станислава Сироты из Магаданской области может обернуться уголовным делом против него. Во время местного конкурса «Старательский фарт» он за отведенное время намыл почти в два раза больше желтого металла, чем другие участники.

Однако члены жюри заподозрили, что он не «фартовый», а скорее «ушлый» конкурсант и подсыпал заранее принесенный золотой песок. Который где-то добыл заранее, и это уже совсем другое дело, которое тянет на срок до пяти лет. Корреспондент МИЦ «Известия» Вячеслав Николаев разбирался в истории. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что к концу 2019 года ожидается падение курса рубля.

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