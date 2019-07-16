Видео: В Магадане против участника конкурса старателей требуют завести дело

Везение золотодобытчика Станислава Сироты из Магаданской области может обернуться уголовным делом против него. Во время местного конкурса «Старательский фарт» он за отведенное время намыл почти в два раза больше желтого металла, чем другие участники.

Однако члены жюри заподозрили, что он не «фартовый», а скорее «ушлый» конкурсант и подсыпал заранее принесенный золотой песок. Который где-то добыл заранее, и это уже совсем другое дело, которое тянет на срок до пяти лет. Корреспондент МИЦ «Известия» Вячеслав Николаев разбирался в истории. Подробности в репортаже.

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