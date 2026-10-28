Щипал, лапал и прижимал: звезда «Универа» раскрыл секрет успешного кастинга

Алексей Гаврилов на пробах для «Универа» щипал и трогал партнерш

Актер Алексей Гаврилов, известный по роли Гоши в сериале «Универ», рассказал о поведении на пробах, которое сегодня могло бы вызвать скандал. В интервью проекту «Кипнис» артист признался, что буквально воспринял задачу сыграть ловеласа и не ограничивал себя в проявлениях характера персонажа.

«Я, наверное, эти пробы выиграл у каких-то других товарищей, потому что у меня абсолютно не было тормозов. Мне сказали: «Ты ловелас. Видишь цели, не видишь препятствий», — вспомнил Гаврилов.

По словам актера, во время кастинга он не только щипал партнерш, но и трогал их, обнимал, прижимал к себе и вел себя максимально нагло. Артист подчеркнул, что не стесняется своих действий, поскольку считал их частью образа, который от него требовали создать.

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