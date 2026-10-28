Щипал, лапал и прижимал: звезда «Универа» раскрыл секрет успешного кастинга

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 36 0

Сам актер считает, что его действия были частью нужного образа.

Гоша из Универа рассказал как приставал к актрисам

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Алексей Гаврилов на пробах для «Универа» щипал и трогал партнерш

Актер Алексей Гаврилов, известный по роли Гоши в сериале «Универ», рассказал о поведении на пробах, которое сегодня могло бы вызвать скандал. В интервью проекту «Кипнис» артист признался, что буквально воспринял задачу сыграть ловеласа и не ограничивал себя в проявлениях характера персонажа.

«Я, наверное, эти пробы выиграл у каких-то других товарищей, потому что у меня абсолютно не было тормозов. Мне сказали: «Ты ловелас. Видишь цели, не видишь препятствий», — вспомнил Гаврилов.

По словам актера, во время кастинга он не только щипал партнерш, но и трогал их, обнимал, прижимал к себе и вел себя максимально нагло. Артист подчеркнул, что не стесняется своих действий, поскольку считал их частью образа, который от него требовали создать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Екатерина Климова в беседе с певицей Натальей Подольской призналась, что иногда кричит на своих детей. По ее словам, ей бывает стыдно, когда она выходит из себя и начинает орать, но иногда только это производит на детей впечатление и «их трезвит», а порой это становится необходимостью, когда нет времени поговорить.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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