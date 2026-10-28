«Решение принимает живой человек»: какую роль ИИ играет в современной медицине

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Срочная новость 26 0

Цифровые помощники уже применяются в нескольких направлениях, включая кардиологию.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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ИИ помогает врачам, но последнее слово остается за человеком

Цифровые технологии позволяют врачам быстрее оценивать состояние пациентов и определять дальнейшую тактику лечения, однако окончательное решение остается за специалистом. Об этом 5-tv.ru заявил директор Университетской клиники МНОИ МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Домашенко на сессии «Тромбозы: вызовы современности. Диалог Россия — Африка».

По словам эксперта, цифровые решения уже применяются в разных направлениях медицины, в том числе в ангионеврологии и интервенционной кардиологии. В университетской клинике технологии также используют для создания цифрового портрета пациента и подготовки рекомендаций по профилактике.

«Искусственный интеллект — один из инструментов создания этих цифровых помощников. Безусловно, любое решение, что касается пациента, сейчас принимается живым человеком», — подчеркнул Домашенко.

Развитие цифровых инструментов происходит и в рамках программы цифровизации российского здравоохранения. По словам специалиста, подобные решения внедряются не только в отдельных медицинских учреждениях, но и в регионах.

Домашенко отметил, что технологии позволяют оперативно обрабатывать медицинскую информацию и помогать большему числу пациентов с использованием инструментов машинного зрения.

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