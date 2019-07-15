Концерт Лены Катиной из «Тату» в Польше едва не сорвался из-за потери багажа

, 23:46 Фото 54

Чемодан со сценическими костюмами российской артистки пропал в аэропорту Варшавы.

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Фото, видео : instagram @ lenakatina

Выступление экс-участницы культового российского дуэта «Тату» Лены Катиной в Польше едва не сорвалось из-за потери багажа, пишет Teleprogramma.pro.

Артистка летела в польский город Вроцлав с пересадкой в Варшаве, где и потеряли чемодан Катиной. В нем находились сценические костюмы певицы, без которых она не могла появиться перед многотысячной толпой. Лена даже думала отменять концерт, однако в последний момент ее вещи привезли.

instagram @lenakatina

Но это была не единственная неприятность, приключившаяся с российской звездой в Польше. Перед выступлением ей стали поступать угрозы от неизвестного мужчины о подготовке покушения. Катина попросила усилить охрану перед концертом, который прошел без происшествий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Лена Катина прячет сына от поклонников.

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Концерт Лены Катиной из «Тату» в Польше едва не сорвался из-за потери багажа

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