Экс-солистка «Тату» Лена Катина рассказала, почему прячет сына от поклонников

Экс-солистка группы «Тату» 35-летняя Лена Катина в августе 2013 года вышла замуж за рок-музыканта из Словении Сашо Кузмановича. Несколько лет пара жила в Лос-Анджелесе, а потом вернулась в Москву. А четыре года назад у супругов появился на свет сын Саша.

Однако Лена Катина до сих пор скрывает сына от поклонников и не выкладывает фотографии ребенка в сеть. В беседе с порталом Teleprogramma.pro певица призналась, почему прячет Сашу от публики.

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Катина рассказала, что не хочет привлекать внимание общественности к сыну. Артистка хочет, чтобы у ребенка было спокойное детство. Также экс-солистка «Тату» добавила, что рано или поздно фанаты все равно узнают, как выглядит Саша, однако пока этот момент она хочет отложить.

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