«Украина неадекватна»: В СФ ответили на угрозы Турчинова «снести» Крымский мост

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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что оружие Незалежной способно уничтожить российские корабли.

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Фото, видео : Zuma\TASS

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал угрозы экс-главы СНБО Украины Александра Турчинова. Ранее он заявил, что крылатые ракеты «Нептун» и комплексы С-125 были модернизированы и теперь смогут уничтожить российские корабли и якобы за несколько минут «снести» Крымский мост».

В ответ на слова Турчинова сенатор отметил, что Крымский полуостров и мост надежно защищены. И в случае нападения «последствия для Украины будут самыми плачевными».

«На Украине последние пять лет власть неадекватна. В таких милитаристских заявлениях ее подогревают Соединенные Штаты. Тем не менее подобные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей», — цитирует политика RT.

Ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что мост сам рухнет через несколько лет из-за сейсмической активности.

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