«Украина неадекватна»: В СФ ответили на угрозы Турчинова «снести» Крымский мост

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал угрозы экс-главы СНБО Украины Александра Турчинова. Ранее он заявил, что крылатые ракеты «Нептун» и комплексы С-125 были модернизированы и теперь смогут уничтожить российские корабли и якобы за несколько минут «снести» Крымский мост».
В ответ на слова Турчинова сенатор отметил, что Крымский полуостров и мост надежно защищены. И в случае нападения «
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Ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что мост сам рухнет через несколько лет из-за сейсмической активности.