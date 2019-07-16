«Украина неадекватна»: В СФ ответили на угрозы Турчинова «снести» Крымский мост

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал угрозы экс-главы СНБО Украины Александра Турчинова. Ранее он заявил, что крылатые ракеты «Нептун» и комплексы С-125 были модернизированы и теперь смогут уничтожить российские корабли и якобы за несколько минут «снести» Крымский мост».

В ответ на слова Турчинова сенатор отметил, что Крымский полуостров и мост надежно защищены. И в случае нападения « последствия для Украины будут самыми плачевными».

« На Украине последние пять лет власть неадекватна. В таких милитаристских заявлениях ее подогревают Соединенные Штаты. Тем не менее подобные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей », — цитирует политика RT.

Ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что мост сам рухнет через несколько лет из-за сейсмической активности.